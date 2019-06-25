Выброс метана на Марсе внезапно закончился

Повторные измерения, проведенные американским марсоходом Curiosity, показали, что ранее зафиксированный выброс метана в атмосфере планеты исчез, и концентрация газа вернулась к обычным фоновым значениям. Об этом говорится в сообщении NASA . "Уровень метана резко упал, до менее, чем 1 частицы на миллиард. Это уровень, близкий к фоновым значениям, обычно фиксируемым Curiosity", — говорится в сообщении.

"Интрига с метаном продолжается, — пояснил Ашвин Васавада, член миссии марсохода. — Мы мотивированы как никогда, чтобы продолжать измерения и напрягать наши мозги, чтобы выяснить, как метан ведет себя в атмосфере Марса". Ранее в интервью "Газете.Ru" заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев, один из научных руководителей миссии "ЭкзоМарс-TGO", подтвердил, что российские ученые постараются обнаружить источник выброса при помощи отечественного прибора ACS на борту спутника TGO.

О том, что марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, на днях сообщила газета The New York Times.