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Выброс метана на Марсе внезапно закончился 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: NASA
Повторные измерения, проведенные американским марсоходом Curiosity, показали, что ранее зафиксированный выброс метана в атмосфере планеты исчез, и концентрация газа вернулась к обычным фоновым значениям. Об этом говорится в сообщении NASA. "Уровень метана резко упал, до менее, чем 1 частицы на миллиард. Это уровень, близкий к фоновым значениям, обычно фиксируемым Curiosity", — говорится в сообщении.
"Интрига с метаном продолжается, — пояснил Ашвин Васавада, член миссии марсохода. — Мы мотивированы как никогда, чтобы продолжать измерения и напрягать наши мозги, чтобы выяснить, как метан ведет себя в атмосфере Марса". Ранее в интервью "Газете.Ru" заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев, один из научных руководителей миссии "ЭкзоМарс-TGO", подтвердил, что российские ученые постараются обнаружить источник выброса при помощи отечественного прибора ACS на борту спутника TGO.
О том, что марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, на днях сообщила газета The New York Times.
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Наука и техника , NASA , Газета.Ru , New York Times
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