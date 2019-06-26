Нет электроники — нет спутников. Россия замораживает производство аппаратов ГЛОНАСС

Причина в нехватке импортных комплектующих. Почему Россия так и не научилась делать собственную электронику и сможет ли научиться?

Еще год назад «Интерфакс» со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с задержкой. Из-за все тех же проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.

Иван Моисеев: Правда, до определенного времени Россия их все равно получала. Но было понятно, что это ненадолго. Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной российские спутники зависят на 70-80%. Продолжает научный руководитель Института космической политики

«Там очень хорошая и мощная современная электроника стоит в новых спутниках ГЛОНАСС. Попытка сделать аналоги так и не удалась. Выход — либо продолжать развивать это направление и делать свои технологии, а это неизвестно сколько времени потребует и очень дорого, либо возвращаться к старым аппаратам, которые могли работать без этой электроники, а это ухудшение группировки качества».

Эта проблема, как и многие, родом из СССР. Мы уже тогда сильно отставали от иностранной электроники. На всех уровнях — космос, авиастроение, банальные магнитофоны и телевизоры. Про 90-е годы говорить вообще смысла нет. Но в нулевых появились и деньги и воля. Но мы продолжали считать, что раз мы теперь часть глобального мира, то за деньги можно купить все. В этом нет ничего плохого, весь мир пользуется международной кооперацией. Например, на двигателях французской Safran летают не только Airbus, но и Boeing . Ну и, к слову, наш Sukhoi Superjet. Наши же технологии мы так и не смогли развить до уровня зарубежных. И деньги не помогают, говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин

«Сейчас в «Роскосмос» вернулась та же самая команда, которая всем этим занималась в 2000-х годах. Сейчас они обещают нам, что они все это сделают, восстановят. Только дайте им много государственных денег. Я, честно, в это не верю. У Салтыкова-Щедрина есть сказка «Медведь на воеводстве», там такая фраза: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!» Только с помощью национальных ресурсов мы эту задачу не решим. Нам нужны партнеры, более продвинутые в части микроэлектроники. Этим надо было заниматься, конечно, раньше».

Академик вспоминает, как много лет назад к нам обратилась Южная Корея. Ее научили строить ракеты, получив за это несколько сот миллионов долларов. А можно было взять натурой: научиться у корейцев производству электроники, они одни из лидеров.

Как и в Союзе, проблема гораздо шире космоса. Та же будущая гордость российского авиастроения — МС-21, конкурент самых массовых в мире магистральных Boeing и Airbus. Недавно американцы перестали поставлять России композиты. Мы вроде бы заменим их своими, но из-за этого серийное производство перенесли. Кстати, двигатели в этих лайнерах тоже будут наши, но первые поставки — с американскими Pratt & Whitney

Или вспомним историю с газовыми турбинами Siemens. Она появилась только потому, что мы так и не научились строить турбины большой мощности, а опытный образец в прошлом году сломался на испытаниях.

Действующие спутники ГЛОНАСС тоже выходят из строя, у них кончается срок эксплуатации. Теперь же мы будем тратить миллиарды рублей на то, чтобы докупить запас компонентной базы. Но любые запасы рано или поздно кончаются.