Причина в нехватке импортных комплектующих. Почему Россия так и не научилась делать собственную электронику и сможет ли научиться?
Еще год назад «Интерфакс» со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с задержкой. Из-за все тех же проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок. А теперь власти, как пишет РБК, признали: без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты. Свою компонентную базу она так и не создала. И год, конечно, ничего не решил. Точнее, не год, а пять лет, когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.
Правда, до определенного времени Россия их все равно получала. Но было понятно, что это ненадолго. Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной российские спутники зависят на 70-80%. Продолжает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев:
«Там очень хорошая и мощная современная электроника стоит в новых спутниках ГЛОНАСС. Попытка сделать аналоги так и не удалась. Выход — либо продолжать развивать это направление и делать свои технологии, а это неизвестно сколько времени потребует и очень дорого, либо возвращаться к старым аппаратам, которые могли работать без этой электроники, а это ухудшение группировки качества».
Эта проблема, как и многие, родом из СССР. Мы уже тогда сильно отставали от иностранной электроники. На всех уровнях — космос, авиастроение, банальные магнитофоны и телевизоры. Про 90-е годы говорить вообще смысла нет. Но в нулевых появились и деньги и воля. Но мы продолжали считать, что раз мы теперь часть глобального мира, то за деньги можно купить все. В этом нет ничего плохого, весь мир пользуется международной кооперацией. Например, на двигателях французской Safran летают не только Airbus, но и Boeing. Ну и, к слову, наш Sukhoi Superjet. Наши же технологии мы так и не смогли развить до уровня зарубежных. И деньги не помогают, говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин:
«Сейчас в «Роскосмос» вернулась та же самая команда, которая всем этим занималась в 2000-х годах. Сейчас они обещают нам, что они все это сделают, восстановят. Только дайте им много государственных денег. Я, честно, в это не верю. У Салтыкова-Щедрина есть сказка «Медведь на воеводстве», там такая фраза: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!» Только с помощью национальных ресурсов мы эту задачу не решим. Нам нужны партнеры, более продвинутые в части микроэлектроники. Этим надо было заниматься, конечно, раньше».
Академик вспоминает, как много лет назад к нам обратилась Южная Корея. Ее научили строить ракеты, получив за это несколько сот миллионов долларов. А можно было взять натурой: научиться у корейцев производству электроники, они одни из лидеров.
Как и в Союзе, проблема гораздо шире космоса. Та же будущая гордость российского авиастроения — МС-21, конкурент самых массовых в мире магистральных Boeing и Airbus. Недавно американцы перестали поставлять России композиты. Мы вроде бы заменим их своими, но из-за этого серийное производство перенесли. Кстати, двигатели в этих лайнерах тоже будут наши, но первые поставки — с американскими Pratt & Whitney.
Или вспомним историю с газовыми турбинами Siemens. Она появилась только потому, что мы так и не научились строить турбины большой мощности, а опытный образец в прошлом году сломался на испытаниях.
Действующие спутники ГЛОНАСС тоже выходят из строя, у них кончается срок эксплуатации. Теперь же мы будем тратить миллиарды рублей на то, чтобы докупить запас компонентной базы. Но любые запасы рано или поздно кончаются.