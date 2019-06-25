Корабль «Союз МС-11» начал сходить с орбиты

Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на Международной космической станции (МКС) семь месяцев, включил двигатель для торможения и схода с орбиты, сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Двигатель должен проработать около пяти минут, в результате чего корабль сойдет с орбиты.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный отсеки впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск. В 05.33 мск у спускаемого аппарата должен раскрыться парашют.

В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три — по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.