Китай запустил 46-й спутник своей навигационной системы Beidou

Китай успешно запустил навигационный спутник Beidou-2, который стал 46-м спутником навигационной системы Beidou, передает агентство Синьхуа.

Пуск состоялся в ночь на вторник в 2.09 (21.09 понедельника мск) с космодрома "Сичан". Это 46-й спутник навигационной системы Beidou. После выхода спутника на заданную орбиту и проведения орбитальных испытаний он станет частью навигационной системы и будет отвечать за повышение ее точности.

Китай в ноябре 2018 года успешно завершил создание базовой навигационной сети системы Beidou-3. Планируется, что до октября 2020 года системы Beidou-2 и Beidou-3 будут сосуществовать, а после основную работу будет выполнять Beidou-3.

Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.