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Маск назвал реальную проблему человечества 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Глава американской компании SpaceX Илон Маск вновь заявил о катастрофе, на пороге которой якобы находится человечество, сообщает Business Insider.
Издание обратило внимание на комментарий бизнесмена, сделанный под твитом, в котором сообщалось об увеличении числа людей на Земле к 2050 году на примерно 1,6 миллиарда.
«Реальной проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселенность», — написал Маск.
По его мнению, к тому времени «демографическая структура [населения планеты] с разбивкой по возрасту будет выглядеть как перевернутая пирамида с большим числом пожилых людей и малым количеством молодых».
С аналогичными идеями предприниматель выступал в июле 2017 года.
В ноябре 2016 года глава SpaceX предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.
В июне того же года философ Ник Бостром из Оксфордского университета (Великобритания) заявление Маска о реальности матрицы (нахождении человечества в построенной некоторой развитой цивилизацией симуляции) рекомендовал понимать буквально.
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Комментарии3
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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