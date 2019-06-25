Маск назвал реальную проблему человечества

Издание обратило внимание на комментарий бизнесмена, сделанный под твитом, в котором сообщалось об увеличении числа людей на Земле к 2050 году на примерно 1,6 миллиарда.

1950 (historical) world population — 2,556,000,053



Current world population — 7,712,343,478



2050 (projected) world population — 9,346,399,468— World of Engineering (@engineers_feed) 21 de junho de 2019

«Реальной проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселенность», — написал Маск.

По его мнению, к тому времени «демографическая структура [населения планеты] с разбивкой по возрасту будет выглядеть как перевернутая пирамида с большим числом пожилых людей и малым количеством молодых».

С аналогичными идеями предприниматель выступал в июле 2017 года.

В ноябре 2016 года глава SpaceX предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

В июне того же года философ Ник Бостром из Оксфордского университета (Великобритания) заявление Маска о реальности матрицы (нахождении человечества в построенной некоторой развитой цивилизацией симуляции) рекомендовал понимать буквально.