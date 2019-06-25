Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy выведет 24 спутника на три разные земные орбиты. Также в ходе рейса во вторник, 25 июня, в космос доставят атомные часы и прах 152 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самый сложный старт» в истории компании SpaceX состоится в 23:30 по времени Восточного побережья США (6:30 по Москве) с космодрома Канаверал в штате Флорида. Синоптики ожидают достаточно благоприятную погоду во время старта ракеты — вероятность составляет 80%.

По словам владельца SpaceX Илона Маска, эта миссия Falcon Heavy под названием STP-2 (Space Test Program 2) станет одной из самых сложных для компании. Заказчиком полета выступило американское министерство обороны, которое сертифицирует носители SpaceX для запусков спутников.

Во вторник ракета-носитель доставит на околоземные орбиты 24 спутника с научным оборудованием и экспериментами для вооруженных сил США и НАТО , а также Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), университетов и частных компаний.

Кроме того, в космос будут запущены атомные часы Deep Space Atomic Clock project, которые позволят в будущем обеспечивать навигацию космических аппаратов при дальних полетах. Falcon Heavy также запустит зонд на нетоксичном топливе GPIM (Green Propellant Infusion Mission) и кубсаты E-TBEx, которые будут изучать влияние ионосферы Земли на проходящие в ней радиосигналы.

Ракета-носитель выведет в космос прах 152 человек, в том числе астронавта NASA Уильяма Поуга и писателя Фрэнка Ситцена. По данным компании Celestis, предоставляющей эту ритуальную услугу более 20 лет, запуск праха на орбиту обойдется в пять тысяч долларов.

Для запуска ракеты будут использоваться боковые ускорители Falcon Heavy, которые приземлятся на площадке в 15 километрах от места старта. А центральная ступень аппарата начнет возвращение на баржу в Атлантическом океане через десять минут после старта.