Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy выведет 24 спутника на три разные земные орбиты. Также в ходе рейса во вторник, 25 июня, в космос доставят атомные часы и прах 152 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Самый сложный старт» в истории компании SpaceX состоится в 23:30 по времени Восточного побережья США (6:30 по Москве) с космодрома Канаверал в штате Флорида. Синоптики ожидают достаточно благоприятную погоду во время старта ракеты — вероятность составляет 80%.
По словам владельца SpaceX Илона Маска, эта миссия Falcon Heavy под названием STP-2 (Space Test Program 2) станет одной из самых сложных для компании. Заказчиком полета выступило американское министерство обороны, которое сертифицирует носители SpaceX для запусков спутников.
Во вторник ракета-носитель доставит на околоземные орбиты 24 спутника с научным оборудованием и экспериментами для вооруженных сил США и НАТО, а также Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), университетов и частных компаний.
Кроме того, в космос будут запущены атомные часы Deep Space Atomic Clock project, которые позволят в будущем обеспечивать навигацию космических аппаратов при дальних полетах. Falcon Heavy также запустит зонд на нетоксичном топливе GPIM (Green Propellant Infusion Mission) и кубсаты E-TBEx, которые будут изучать влияние ионосферы Земли на проходящие в ней радиосигналы.
Ракета-носитель выведет в космос прах 152 человек, в том числе астронавта NASA Уильяма Поуга и писателя Фрэнка Ситцена. По данным компании Celestis, предоставляющей эту ритуальную услугу более 20 лет, запуск праха на орбиту обойдется в пять тысяч долларов.
Для запуска ракеты будут использоваться боковые ускорители Falcon Heavy, которые приземлятся на площадке в 15 километрах от места старта. А центральная ступень аппарата начнет возвращение на баржу в Атлантическом океане через десять минут после старта.
360tv.ru: последние новости
Экипаж МКС перешел в корабль «Союз МС‐11» и закрыл люки Илон Маск назвал старение главной проблемой человечества Раскрыт принцип выбора «жертвы» у комаров
Комментарии2
Наука и техника , SpaceX , NASA , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ1
ПАСЕ официально «позвала» РФ обратно165
Анатомия убийства: из-за чего погиб Никита Белянкин7
Глава Польши решил вмешаться в кризис в Грузии91
Российские ученые попробуют найти метан на Марсе1
Видео
00:55
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле
Армия Войска
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение