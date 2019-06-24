Раскрыт принцип выбора «жертвы» у комаров

Энтомолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах установил, что комары выбирают своих жертв по следу из углекислого газа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Live Science.

Насекомые могут выбрать свою жертву на расстоянии 50 километров. Они стараются лететь против ветра, чтобы лучше чувствовать углекислый газа. При приближении к человеку насекомые улавливают температуру кожи, наличие на человеке микробов и испарения от его тела.

Микробы на теле человека производят «химический букет», состоящий из более 300 различных компонентов. Его состав зависит от окружающей среды и генетической структуры человека. Согласно исследованиям 2011 года, мужчины с разнообразным составом кожных бактерий не особо привлекают насекомых, нежели мужчин с однообразным составом.