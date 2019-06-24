Ле-Бурже 2019: Россия засветилась на чужом «празднике жизни»

Германии, Италии, Великобритании и Бельгии. В эти выходные завершил работу 53-й Парижский авиасалон в Ле-Бурже Франция ). Авиасалон посетило более 320 тыс. человек. Шире всех были представлены на нем компании из США

Нельзя не отметить, что Россия , также традиционно принявшая участие в Ле Бурже, выставила на обозрение только гражданскую авиатехнику, включая легкий многоцелевой вертолет «Ансат» (в медицинской и ВИП-комплектации), а также самолет-амфибию Бе-200, который даже участвовал в летной программе.

Триумф Airbus, псевдо-провал Boeing и истребитель 6-го поколения

Традиционные участники салона — европейский концерн Airbus и американский Boeing — выглядели неоднозначно на этом авиасалоне. Airbus на статической экспозиции представил самолет A220−300 и находящийся на испытаниях лайнер A330neo. Airbus показал одноместный, полностью автономный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Vahana.

Кроме того, состоялась презентация полноразмерного макета истребителя нового поколения, который сейчас разрабатывает Франция с Германией, а также недавно присоединившиеся к программе испанцы.

Самолет имеет условное обозначение NGF (Next Generation Fighter): некоторые источники позиционируют его в качестве истребителя шестого поколения. Ключевую роль в разработке играет компания Dassault Aviation. Также активно участвуют инженеры из Airbus Defence and Space.

Истребитель NGF стал частью амбициозной программы Future Combat Air System, которую многие специалисты рассматривают в качестве ключевого элемента европейской безопасности в будущем. Кроме истребителя, она подразумевает создание новых БПЛА, вооружений, а также систем управления войсками.

В первый день Airbus подписал более 100 контрактов на поставку новых самолетов и переоснащение тех, которые находятся в эксплуатации. При этом 100 лайнеров зафрахтовал американский перевозчик Air Lease Corporation.

Next Generation Fighter

А что же Boeing? На второй день работы авиасалона случилось неожиданное чудо. Авиастроительные корпорации Boeing и Airbus заключили контракты на 15 млрд долларов (суммарно). Airbus расширил ранее договоренный контракт еще на 6 млрд дол., корпорация продаст 36 самолетов филиппинским авиалиниям Cebu Air, включая 10 новейших моделей А321. Кроме этого, продаст еще 30 А320-х в Саудовскую Аравию на 3,3 млрд

Малайзийские авиалинии отказались от А320, но закупят новые и более вместительные А321. Что касается Boeing, корпорация продаст корейским авиалиниям 20 самолетов В-787 на 6,3 млрд

Вот так! Не оправдались прогнозы разного рода скептиков, которые говорили о крахе американского гиганта после двух катастроф Boeing 737 MAX — последнего поколения среднемагистральных лайнеров корпорации. Катастрофы, произошедшие в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019-го в Эфиопии, привели к гибели в общей сложности 346 человек. В результате многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этого типа.

Однако на этих самолетах свет не сошелся клином. Основная цель концерна в этом году, как заявил глава Boeing Деннис Меленберг, «убедить потенциальных покупателей в том, что компания успешно работает над возвращением разрешения на полеты этого самолета. Кроме того, концерн выпускает и другие самолеты, которые надежны и хорошо покупаются, отметил Меленберг.

Итальянский беспилотник

Первый итальянский беспилотник

Что же касается других участников салона, итальянская компания Leonardo впервые представила большой беспилотный летательный аппарат Falco Xplorer класса MALE. Cообщается, что сертификационные испытания аппарата в Италии должны быть начаты в июне и завершены к концу 2019 года.

Согласно представленным Leonardo данным, БЛА Falco Xplorer имет максимальный взлетный вес 1300 кг, вес полезной нагрузки 350 кг, длину 9 м и размах крыла 18,4 м. Цельнокомпозитный аппарат оснащен поршневым двигателем Rotaх с толкающим винтом, а также убирающимся шасси. Рабочий потолок БЛА от 7 тысяч до 9 тысяч метров, продолжительность полета до 24 часов.

Система управления БЛА спутниковая. В представленной разведывательной конфигурации, именуемой Block 10, аппарат оснащен РЛС бокового обзора Gabbiano T-80UL с синтезированной апертурой, электронно-оптической системой LEOS и комплексом радиотехнической разведки SAGE. БЛА Falco Xplorer пока что не имеет заказчиков, хотя ВВС Италии будут участвовать в процессе сертификации аппарата.

Возвращение России

Бе-200

Несмотря ни на какие санкции, Россия вернулась на салон с относительным триумфом. Во-первых, поднялся в небо над Ле Бурже российский самолет-амфибия Бе-200. В летной программе прошлого парижского авиасалона российские самолеты не участвовали.

Дело в том, что еще в марте 2018-го министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что салон в Ле Бурже, как и аналогичный в британском Фарнборо, для России уже не слишком актуальны.

Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки, — подчеркнул Мантуров.

И действительно, в закупках военной авиации российского производства Азия давно превзошла Европу.

Однако министр тогда слукавил. Ведь всему миру известно то, что авиасалоны в Фарнборо и Ле-Бурже все же в большей степени „заточены“ на европейский рынок, который интересен всем без исключения производителям авиатехники, включая российских. Проблема же последних состоит не в том, что у них до Запада не доходят руки из-за обилия заказов на Востоке (на что намекал Мантуров), а в том, что выход на Европу российским производителям был заказан еще задолго до 2014 года.

На „Ле-Бурже“ и „Фарнборо“ представители нашей авиационной отрасли ездили вовсе не для того, чтобы что-то продать, а чтобы „показать себя“. Все наши потенциальные покупатели как находились, так и находятся сейчас в Индии, Китае, Ближнем и Среднем Востоке, Латинской Америке, Африке и Южной Америке.

В статической экспозиции Россия представила тренажер для подготовки пилотов лайнера МС-21−300 (саму новинку отечественного авиапрома планируется показать на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье в конце лета этого года) и модель двигателя ПД-14, которым планируется оснащать эти самолеты. Также на стенде ОАК были показаны модели пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21 и самолетов-амфибий Бе-103 и Бе-200. Военная техника была по-прежнему представлена целым рядом моделей: самолета пятого поколения Су-57, истребителей Су-30СМ, Су-35 и МиГ-35, истребителя-бомбардировщика Су-32 (экспортная версия Су-34), учебно-боевого Як-130 и тренировочного Як-152, а также палубного истребителя МиГ-29К.

На фоне России бледно выглядит Украина. В силу финансовых и других проблем она представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены небольшие экспозиции „Антонов“ и »Мотор Сич»

Негативным образом на положении отрасли отразилось решение украинских властей прервать многолетнее сотрудничество с Россией после референдума в Крыму. В сентябре 2015 года госпредприятие «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышло из состава совместного российско-украинского предприятия «ОАК-Антонов», что привело к приостановке перспективных совместных проектов.

Космические прожекты России

Роскосмос представил на международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019» концепцию Лунной исследовательской программы.

Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш заявили, что первая высадка на Луну намечена на 2030 год. Космонавты будут проводить эксперименты и научные исследования на поверхности естественного спутника Земли. Регулярные миссии на Луну запланированы с 2032 по 2035 год.

К 2035 году на объекте планируется разместить постоянную базу. Для этого на Луну доставят строительные машины, а также крупнотоннажные грузы. Будет дан старт «расширению лунных исследований и экспериментальных программ и начало полномасштабной лунной базовой операции».

Представители госкорпорации и компании «Главкосмос» представят интересы России в деловой программе, говорилось в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Россия впервые показала на международной выставке макет перспективной ракеты-носителя «Союз-5» от РКЦ «Прогресс». Также были продемонстрированы модель «Ангары», которую производит Центр имени Хруничева, и макеты целого ряда космических аппаратов, в числе которых «Луна-Глоб», «Арктика» и «Метеор-М».