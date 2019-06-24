Россиян признали нежизнеспособными на Луне 

Россия не производит микроэлектронику, устойчивую к радиационной обстановке на Луне, заявил РИА Новости российский инженер Николай Моисеев.
«Она вся делается в США. Как в России этот вопрос решить, я не знаю», — сказал специалист.
Инженер, занимающийся разработкой скафандров более 30 лет, а в настоящее время работающий на американскую компанию Final Frontier Design, отметил, что «нельзя просто взять скафандр с орбитальной станции и какими-то доработками переместить на Луну». «Электроника откажет. Там радиационная обстановка совершенно другая», — сказал разработчик.
Тем не менее Моисеев признал, что «есть какие-то разработки, но они не афишируются».
В феврале сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых.
В ноябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном «поставил задачу» проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне. Впоследствии пресс-служба госкорпорации заявила, что менеджер «пошутил».