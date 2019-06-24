Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян признали нежизнеспособными на Луне 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не производит микроэлектронику, устойчивую к радиационной обстановке на Луне, заявил РИА Новости российский инженер Николай Моисеев.
«Она вся делается в США. Как в России этот вопрос решить, я не знаю», — сказал специалист.
Инженер, занимающийся разработкой скафандров более 30 лет, а в настоящее время работающий на американскую компанию Final Frontier Design, отметил, что «нельзя просто взять скафандр с орбитальной станции и какими-то доработками переместить на Луну». «Электроника откажет. Там радиационная обстановка совершенно другая», — сказал разработчик.
Тем не менее Моисеев признал, что «есть какие-то разработки, но они не афишируются».
В феврале сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых.
В ноябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном «поставил задачу» проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне. Впоследствии пресс-служба госкорпорации заявила, что менеджер «пошутил».
Последние новости
Путин продлил контрсанкции Основатель «Вимм-Билль-Данн» решил отсидеться за границей после обысков ФСБ Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии
Комментарии1
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Николай Моисеев , Игорь Додон , Роскосмос , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе59
Депутат оценил «креслице» главы парламента Грузии19
В Крыму десятки тысяч человек остались без света11
Россию атаковал опасный вирус22
Путин поднял по тревоге войска ЦВО51
Видео
02:57
В Крыму десятки тысяч человек остались без света
Происшествия
13:35
Депутат оценил «креслице» главы парламента Грузии
Политика Кавказ
00:09
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе
Армия В мире
02:41
Названы 20 достижений Зеленского
Украина В мире
00:17
Власти Грузии прогнулись
В мире Кавказ
04:49
Россию атаковал опасный вирус
Интернет Наука и техника
01:04
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Шоу-бизнес
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
05:05
Пока вы спали: США раскрыли «сделку века»
США В мире
03:26
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение