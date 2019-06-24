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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Ранее сообщалось, что бюджет НАСА на 2020 финансовый год содержит упоминание о возможности заключения контракта с Роскосмосом на приобретение двух мест на "Союзах" для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020-го. НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
"В 2015 году НАСА заплатило примерно 82 миллиона долларов за место (на "Союзе") по контракту с Роскосмосом. Представители программы (коммерческих пилотируемых полетов НАСА) заявили, что не могут публично раскрыть цену, которую НАСА заплатило за эти два новых дополнительных места, но отметили, что стоимость за кресло была на 5% выше, чем в предыдущей модификации контракта (с Роскосмосом) и соответствует инфляции", — говорится в отчете на сайте счетной палаты США.
В 2015 году НАСА приобрело у Роскосмоса шесть мест на кораблях "Союз" за 490 миллионов долларов (или 81,7 миллиона долларов за место).
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX и Starliner — компанией Boeing. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.
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Наука и техника , Наука , Boeing , Роскосмос , SpaceX , Счетная палата , NASA , США
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