Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

"Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу "победитель получает все", — сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. "Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android", — сказал он. Android — мобильная операционная система, которой оснащены большинство смартфонов, не производимых Apple.

"Microsoft победил бы естественным путем", — посетовал Гейтс, который с состоянием около $106 млрд считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд). "На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? $400 млрд, которые просто переместились бы от компании G (Google — прим. ТАСС) компании M (Microsoft — прим. ТАСС)", — приводит телеканал его слова.

Операционная система Android изначально разрабатывалась одноименной компанией, которую в 2005 году за $50 млн] приобрела Google. В 2007 году было объявлено о создании ОС, презентация первой версии которой состоялась в сентябре 2008 года. По данным консультационной компании IDC, устройства с этой системой в первом квартале 2017 года занимали 85% мирового рынка смартфонов.

Google — американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином , впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet . Ее штаб-квартира находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния).