Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс

Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.

О взломе в систему НАСА стало известно после публикации доклада аудиторской службы ведомства. Специалисты считают, что злоумышленники воспользовались пробелами в системе безопасности компании Jet Propulsion Laboratory (JPL), которая специализируется на создании роботов для космоса, таких как Curiosity, а также на управлении спутниками по обеспечению миссии на Марс. Существуют опасения, что посторонние лица могут перехватывать сигналы центра управления и манипулировать космическими полетами американских экипажей.

Ряд экспертов задается вопросом, продолжают ли хакеры оставаться в сетях НАСА и удалось ли закрыть бреши в системе безопасности.