«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов 

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае утверждения кодекса, основными принципами профессионального поведения космонавтов станут законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность. Среди прочего, космонавтам надо будет воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении «Роскосмоса», а также при исполнении должностных обязанностей поддерживать внешний вид, соответствующий общепринятому деловому стилю.
Авторы проекта поясняют, что в подпункте «з» пункта «6» постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о космонавтах Российской Федерации» от космонавтов требуется соблюдение кодекса профессиональной этики, утвержденного уполномоченным органом.