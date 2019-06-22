«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае утверждения кодекса, основными принципами профессионального поведения космонавтов станут законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность. Среди прочего, космонавтам надо будет воздерживаться от публичных высказываний и оценок ‎в отношении «Роскосмоса», а также при исполнении должностных обязанностей поддерживать внешний вид, соответствующий общепринятому деловому стилю.