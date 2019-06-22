Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге 

Инфо 24 56 минут назад
Фото: ТАСС
Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию. Выводы ученых опубликованы научным журналом World Psychiatry.
Ученый Джозеф Ферт и его коллеги из университетов Западного Сиднея, Гарварда, Оксфорда, Манчестера и Королевского колледжа в Кембридже утверждают, что интернет может вызывать острые и устойчивые изменения в мозге, которые серьезно влияют на способности к познанию, а также внимание, память и социальное поведение.
«Неограниченный поток уведомлений и сообщений побуждает нас постоянно поддерживать разделенное внимание, что, в свою очередь, может снизить нашу способность сосредоточиться на одной задаче. Кроме того, поскольку теперь у нас есть большая часть мировой информации буквально под рукой, это имеет потенциал к изменению нами способа ее хранения, и даже к изменению нашей оценки фактов и знаний об обществе», — говорится в докладе.
«Бомбардировка стимулами и разделенное внимание представляют собой ряд проблем. Я считаю, что наряду с растущей «инстаграмизацией» общества это может изменить как структуру, так и функционирование мозга. Тем самым изменится также наша социальная ткань», — говорит исследователь Джером Саррис.
Исследователи рекомендуют ограничивать время, проводимое детьми с цифровыми устройствами и уделять внимание разнообразным видам деятельности.
Инфо 24: последние новости
Илон Маск прокомментировал фото картонного Рогозина в космосе Российские космонавты пройдут в Чечне курсы выживания в дикой среде Космонавты отказываются сдавать сперму в полетах. На них пожаловались академики РАН
Комментарии
Наука и техника , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по Ирану11
Грузинская оппозиция назвала требования властям42
Зеленский «перетягивает» Донбасс?10
Францию собрались заблокировать1
Ради безопасности: реакция на указ Путина по Грузии58
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение