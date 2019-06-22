Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что запуск беспилотного корабля будет перенесен с 17 августа на 17 сентября.

По словам источника, первый пилотируемый Starliner вылетит 30 ноября, а не 1 ноября. В состав экипажа войдут астронавты НАСА Николь Аунапу, Майкл Финк и астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Ранее сообщалось, что последняя ракета с украинскими комплектующими "Союз-ФГ" была доставлена на Байконур.