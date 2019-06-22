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Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: EPA
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что запуск беспилотного корабля будет перенесен с 17 августа на 17 сентября.
По словам источника, первый пилотируемый Starliner вылетит 30 ноября, а не 1 ноября. В состав экипажа войдут астронавты НАСА Николь Аунапу, Майкл Финк и астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
Ранее сообщалось, что последняя ракета с украинскими комплектующими "Союз-ФГ" была доставлена на Байконур.
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Наука и техника , Майкл Финк , Boeing , NASA
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