Астрономы нашли похожие на Землю экзопланеты

Астрономы из проекта Carmenes обнаружили две экзопланеты, которые напомнили им Землю. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на журнал Astronomy & Astrophysics.

Ученые увидели эти небесные тела у звезды Тигардена, расположенной в 12,5 световых года от Солнца в созвездии Овна. Обе планеты — Teegarden"s Star b и c — похожи на Землю по размерам и массе. Также они благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную. По этим причинам небесные тела интересны астрономам.

По предположению ученых, планеты могут быть каменистыми, иметь железное ядро или быть покрытыми океаном.

Изучить небесные тела можно с помощью крупных наземных телескопов ELT и TMT. Исследователи надеются в будущем получить их прямые изображения.

Астрономы при участии нескольких наземных обсерваторий наблюдали за звездой Тигардена около трех лет. Планеты они открыли с помощью метода лучевых скоростей.

В настоящее время обе недавно открытые экзопланеты относятся к числу планет с наименьшей массой.