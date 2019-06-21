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Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Роскосмос/ТАСС
Старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая должна вывести космическую обсерваторию "Спектр-РГ" на орбиту, отложен. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роскосмоса.
"При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что в качестве резервной даты рассматривается 22 июня.
ТАСС: последние новости
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Наука и техника , Технологии , ИТАР-ТАСС
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