«Цифра» меняет и экономику, и уклад жизни

В татарстанском городе Иннополис 27 июня состоится 56-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Один из основных вопросов повестки дня — инновации и внедрение цифровых технологий в регионах ПФО на примере Татарстана

Определились с ориентирами

Республика Татарстан, как динамично развивающийся субъект, открытый для инноваций, принимает активное участие в реализации федеральных программ национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Этому способствует имеющаяся в регионе устойчивая инновационная инфраструктура — особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», сеть технологических, индустриальных, IT-парков, центры нанотехнологий, цифровых технологий, прототипирования, инжиниринговые структуры и так далее.

Татарстан — регион, где внедряются новаторские подходы и современные технологии в области нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии, машиностроении, IT-сфере, высокотехнологичной медицине и других областях. В республике созданы благоприятные условия для развития инновационной деятельности предприятий, специальными законами определены направления господдержки инновационной деятельности в целях повышения эффективности производства и решения социальных задач. Основные векторы развития региона как конкурентоспособного, драйвера полюса роста «Волга — Кама» заданы в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Ряд крупных предприятий Татарстана определил стратегические ориентиры цифрового перехода. К примеру, КамАЗ давно занимается разработкой беспилотной техники.

Госуслуги — это просто!

Большой популярностью у татарстанцев пользуются Портал государственных и муниципальных услуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ», а также информационные терминалы самообслуживания. Ежегодно растёт количество предоставляемых услуг и их востребованность среди населения. Если в 2010 году всё начиналось с трёх десятков услуг, то к началу 2019-го портал предлагал уже 263 услуги и сервиса. На сегодня свыше 80 процентов жителей республики пользуются этой цифровой инфраструктурой: просматривают школьные оценки детей, записываются на приём к врачам, проверяют и оплачивают штрафы, пишут заявления в органы социальной защиты…

Есть на портале и такой интересный сервис, как «Депутаты Республики Татарстан», при помощи которого граждане могут найти «своего» народного избранника, ознакомиться с его деятельностью, задать вопрос и записаться на приём. Также данный сервис начал применяться для получения информации о депутатах муниципальных образований. Пилотным муниципалитетом выбран Альметьевский район республики.

В 2014 году Министерством информатизации и связи РТ совместно с Государственным Советом Татарстана был запущен сервис по общественному обсуждению проектов нормативных правовых актов и других документов для формирования законов и подзаконных актов. По состоянию на начало апреля на обсуждение вынесено 177 законопроектов, получено 536 комментариев от граждан.

Требования к кадрам повышаются

«В мире происходит масштабная трансформация всех процессов. Вместе с тем повышаются и требования к специалистам, которые должны работать в новых условиях. Ключевыми становятся цифровые навыки», — отмечает Роман Шайхутдинов, вице-премьер, курирующий вопросы цифровизации экономики Татарстана.

По его словам, нужно активно внедрять «цифровые» дисциплины в образовательные программы, по которым готовят специалистов различных отраслей. В республике IТ-образованием охвачены свыше пяти тысяч человек. Вузы и колледжи ежегодно выпускают более двух тысяч IТ-специалистов. Дети получают цифровые навыки, ещё учась в школе. Действуют, например, пятьдесят информационных классов, в которых школьники проходят усиленную подготовку в области программирования и робототехники. Созданы также 22 площадки, где ребята бесплатно могут освоить язык программирования Python. Кроме этого, открыта IТ-академия IТ-парка в Казани и Набережных Челнах.

На базе Казанского техникума информационных технологий и связи успешно функционирует Межрегиональный центр компетенций в области информационных и коммуникационных технологий, где готовят национальную сборную к участию в конкурсах профмастерства WorldSkills. И так далее.

«Ключевым условием дальнейшей востребованности специалистов является тесный контакт с индустрией — только она сможет дать чёткий ответ, какими именно цифровыми навыками должны обладать будущие кадры», — резюмировал Роман Шайхутдинов.