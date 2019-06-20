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SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская компания SpaceX на площадке 39A Космического центра Кеннеди (США) провела «быстрые» огневые испытания двигателей Merlin 1D сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщает Teslarati.
Издание отмечает, что речь идет о коротком включении силовых агрегатов центрального блока и пары боковых ускорителей носителя, который должен стартовать 24 июня в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США.
По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, данная миссия станет «самым сложным запуском компании».
Согласно Teslarati, центральный блок, верхняя ступень и обтекатель ракеты произведены SpaceX недавно, тогда как пара боковых ускорителей (B1052 и B1053) использовались во втором пуске сверхтяжелой ракеты.
Первый старт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Второй пуск прошел в апреле. В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , SpaceX , Космический центр "Южный" , США
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