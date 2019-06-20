SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy

Издание отмечает, что речь идет о коротком включении силовых агрегатов центрального блока и пары боковых ускорителей носителя, который должен стартовать 24 июня в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, данная миссия станет «самым сложным запуском компании».

Согласно Teslarati, центральный блок, верхняя ступень и обтекатель ракеты произведены SpaceX недавно, тогда как пара боковых ускорителей (B1052 и B1053) использовались во втором пуске сверхтяжелой ракеты.

Первый старт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Второй пуск прошел в апреле. В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.