Ученые создадут ровер для изучения лунных ям

NASA выделит Университету Карнеги — Меллон средства для разработки технологий, необходимых для создания роботов, которые бы занялись исследованием глубоких провалов в лунном грунте.

Для долговременного пребывания человека на Луне необходимо укрытие — для защиты от воздействия высокоэнергетических космических лучей. В качестве возможного укрытия предлагаются, в частности, подземные пещеры, однако они еще были изучены вблизи, а потому NASA планирует использовать аппарат, предназначенный специально для этого.

Для разработки технологий для такого аппарата NASA выбрало Университет Карнеги — Меллон: для решения этой задачи агентство выделит два миллиона долларов. Проект получил название Skylight («Небесный свет»); он предполагает создание полуавтономных роверов, которые бы смогли изучать провалы в лунном грунте, замеченные с орбиты, будучи способными самостоятельно оценивать окружающую обстановку. При этом, как предполагается, такие роботы работали бы только при солнечном свете, а по наступлении лунной ночи навсегда завершали работу — то есть они имели бы около недели на активные исследования. Аппараты, согласно проекту, делали бы множество фотографий изучаемых полостей, с помощью которых ученые бы смогли воссоздать трехмерную структуру данных провалов. При этом для передачи данных роверы, как ожидается, должны будут возвращаться на базу — где будет находиться стационарный передатчик.

Кратко о проекте Skylight сообщается на сайте Университета Карнеги — Меллон.