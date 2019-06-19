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Россия отправит в США три ракетных двигателя РД-180 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5.
В сообщении на сайте НПО «Энергомаш» указывается, что «успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180 (…). В июне представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя».
Отмечается, что «данная приемка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке».
На данный момент выполнено уже 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года.
Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США отправлено 113 таких двигателей.
НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», а также РД-180 для американской ракеты Atlas-5 и РД-181 для американской ракеты Antares.
В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).
Напомним, в США отмечали высокое качество РД-180. Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что некоторые страны Североатлантического альянса интересуются приобретением российских двигателей для космических ракет-носителей.
Кроме того, в правительстве России заявляли, что американская ракетно-космическая промышленность зависит от российского оборудования.
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Комментарии1
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Pratt & Whitney , Роскосмос , Правительство РФ , НПО "Энергомаш" , НАТО , США
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