Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замечено древнейшее слияние галактик 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Астрономы смогли увидеть древнейшее из известных слияний галактик, происходившее, предположительно, менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.
В новом исследовании специалисты при помощи телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) изучили очень далекий объект B14-65666, располагающийся в 13 миллиардах световых лет от нас, в созвездии Секстанта. Наблюдения с помощью ALMA помогли ученым найти линии ионизованных углерода и кислорода, а также постоянного излучения пыли в области данного объекта.
Ранее космический телескоп «Хаббл» уже исследовал B14-65666 — и обнаружил, что объект может содержать два звездных скопления. Анализ данных ALMA показал, что в линиях имеется две отдельных области излучения, формирующих одну систему, но имеющих разные скорости, и указал на то, что B14-65666 представляет собой две галактики, находящиеся в процессе слияния (данное слияние происходило в далеком прошлом — менее миллиарда лет назад после Большого взрыва — и является древнейшим примером такого события из известных на данный момент).
Исследователи установили, что общая звездная масса B14-65666 составляет менее 10% от таковой у Млечного Пути: это говорит о том, что B14-65666 находится на раннем этапе своей эволюции. При этом, несмотря на небольшой возраст, B14-65666 производит звезды в 100 раз более активно, чем наша Галактика. Такое интенсивное звездообразование, как отмечается, является важным признаком слияния галактик.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Популярная механика: последние новости
Потрясающая фотография нового кратера на Марсе Роскосмос скроет состояние спутников Huawei выпустил уже миллион устройств с собственной ОС
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве84
Часть россиян осталась без пенсий188
Минобороны запуталось с уклонистом-Зеленским40
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель97
«Убью любого»: москвич зарубил соседку по даче45
Видео
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
01:11
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель
В мире
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение