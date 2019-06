Замечено древнейшее слияние галактик

Астрономы смогли увидеть древнейшее из известных слияний галактик, происходившее, предположительно, менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

В новом исследовании специалисты при помощи телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) изучили очень далекий объект B14-65666, располагающийся в 13 миллиардах световых лет от нас, в созвездии Секстанта. Наблюдения с помощью ALMA помогли ученым найти линии ионизованных углерода и кислорода, а также постоянного излучения пыли в области данного объекта.

Ранее космический телескоп «Хаббл» уже исследовал B14-65666 — и обнаружил, что объект может содержать два звездных скопления. Анализ данных ALMA показал, что в линиях имеется две отдельных области излучения, формирующих одну систему, но имеющих разные скорости, и указал на то, что B14-65666 представляет собой две галактики, находящиеся в процессе слияния (данное слияние происходило в далеком прошлом — менее миллиарда лет назад после Большого взрыва — и является древнейшим примером такого события из известных на данный момент).

Исследователи установили, что общая звездная масса B14-65666 составляет менее 10% от таковой у Млечного Пути: это говорит о том, что B14-65666 находится на раннем этапе своей эволюции. При этом, несмотря на небольшой возраст, B14-65666 производит звезды в 100 раз более активно, чем наша Галактика. Такое интенсивное звездообразование, как отмечается, является важным признаком слияния галактик.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.