Почему ученые наконец допустили существование внеземной жизни

Современные ученые выяснили, что жизнь на Земле не такая уж «беспомощная», как считалось прежде. А это значит, что в суровых космических условиях вполне могут существовать живые организмы.

СМИ опубликовали информацию о том, что международная группа исследователей обнаружила следы жизни в геотермальной зоне Даллол на севере Эфиопии . Изучаемые минералы были взяты на глубине сто двадцать пять метров в одном из сернокислых источников вулканического происхождения, где царит очень высокая температура, и условия крайне неблагоприятны для живых организмов.

Сообщается, что в соляных кристаллах ученые разглядели солеустойчивых микробов, чьи размеры крайне малы.

Экстремальные способности землян

Данное открытие еще немного расширило знания людей о пограничных возможностях земной жизни, и заставило в очередной раз задуматься, уж если организмы могут существовать в столь суровых условиях, быть может, жизнь способна зародиться и в экстремальных средах других планет?

Действительно, если рассматривать Землю, жизнедеятельность ее организмов оказывается не столь «беспомощной», как многим из нас кажется. Она в различных формах простирается от многокилометровых высот над поверхностью планеты, до глубин, где температура может превышать сотню градусов по Цельсию. Различные организмы (так называемые экстремофилы), помимо высокой или сверхнизкой температуры, могут также переносить огромное давление, существовать в очень соленой среде, в вакууме и т. д.

Самый характерный и занимательный представитель организмов такого рода — микроскопические беспозвоночные Тихоходки, обладающие невероятной выносливостью. В частности, тихоходки (лат. Tardigrada) используют механизм ангидробиоза, или высушивания: для выживания они избавляются от 99% влаги, втягивают конечности в тело, уменьшаются в объеме, принимая цилиндрическую форму и покрываясь восковой оболочкой, чтобы не терять оставшуюся воду. При этом их метаболизм многократно замедляется.

Ученые «оттянулись по полной», устраивая этим существам «испытания на прочность». Установлено, что тихоходки переносят тридцать лет нахождения в условиях температуры −20 °C, 20 месяцев в жидком кислороде при −193 °C, восьмичасовое охлаждение жидким гелием до −271 °С, а также нагрев до 60—65 °С в течение 10 часов подряд и до 100 °C в течение часа. Они могут длительное время пребывать в среде, наполненной сероводородом или углекислым газом, выдерживать огромное давление. Но это не все. Ученые даже запускали тихоходок в космос, где они после воздействия вакуума и космической радиации показались внушительный процент выживаемости.

Долгое время считалось, что жизнь под поверхностью планеты или в водных глубинах всегда питается поступающими сверху остатками биомассы, которая обитает на поверхности и имеет доступ к солнечному свету и другим ресурсам. Но в 2002 году в воде, добытой на глубине 2,8 км в золотодобывающей шахте Мпоненг близ Йоханнесбурга (Южная Африка), были обнаружены уникальные экстремофильные анаэробные бактерии Desulforudis audaxviator, способные автономно существовать в суровых условиях без каких-либо иных живых организмов.

Данному виду не нужен кислород и солнечный свет: энергия добывается за счет химических реакций в горных породах. Считается, что эти бактерии находились в полной изоляции миллионы лет и приспособились к столь «аскетичной» жизни при температуре свыше 60 °C и в сильнощелочной среде с рН 9,3. Desulforudis audaxviator на настоящий момент — единственный вид, образующий самодостаточную экосистему, позволяющую самовоспроизводиться совсем без контакта с другой земной биосферой.

На самом деле нужно понимать, что мы, люди, говоря про экстремальные условия, оцениваем различные места обитания по себе: что хорошо или плохо для человека. Однако нюанс состоит в том, что по объему большая часть земной биосферы существует в относительно холодных условиях: в зонах мерзлоты, в глубинах океана, где температура невысока, и так далее.

Все это дает ученым надежду все же найти внеземную жизнь.

Мы можем быть не одиноки

Если где-то условия не подразумевают комфорт и безопасность для людей, это не значит, что какие-либо организмы там в принципе не могли зародиться.

Даже в Солнечной системе есть ряд объектов, где имеется в наличии вода (универсальный растворитель) или температуры, допускающие существование жизни.

Например, спутник Юпитера Ио имеет десятки мощных вулканов, которые локально повышают температуру холодной поверхности. Европа, другой спутник гиганта, покрыт куполом изо льда, но, как выяснили ученые, под ним находится океан из соленой воды в жидком состоянии. Спутник Сатурна Энцелад в полярной области имеет трещины во льду, из которых также фонтанирует вода. Это и некоторые другие признаки позволяют предположить, что на Энцеладе продолжается геологическая активность, а под ледяным слоем также могла развиться жизнь.

Многие другие объекты солнечной системы тоже представляют интерес. Да даже не все ясно с ближайшими к нам Венерой и Марсом, мы просто многого еще можем о них не знать. Про планеты в других уголках Вселенной и говорить не приходится — там могли возникнуть самые разные варианты условий, правда такие «далекие» исследования пока упираются в ограниченные технические возможности человечества.

Помимо возможного существования внеземных организмов, похожих на наши, земные, также есть теории, которые описывают возможность развития неуглеродных форм жизни, состоящих из других соединений. Чаще всего говорят о кремнии, чьи свойства похожи на углерод, и он в принципе может быть структурообразующим элементом для сложных соединений.

В общем, современные ученые считают, что вероятность обнаружить внеземную жизнь есть. Во всяком случае «зацепки» имеются.

Кто знает, быть может, не за горами открытия, которые перевернут наши представления об устройстве мира и помогут нам лучше понять природу самих себя. Но для этого нужно уверенно двигаться вперед по трудной дороге познания, не утопая в гедонизме и мелких страстях в нашей земной «колыбели разума».