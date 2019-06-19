Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре

Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.

Ранее НАСА заявляло, что в конце марта одна из трех новых аккумуляторных батарей, установленных снаружи МКС, не заряжается. Батареи были доставлены на станцию в сентябре 2018 года японским грузовым кораблем. В начале апреля отказавшая батарея была снята манипулятором с внешней поверхности МКС.

На сайте НАСА отмечается, что новая аккумуляторная батарея будет доставлена кораблем Dragon в декабре.