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Космонавтов будут готовить в Чечне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты будут проходить подготовку в чеченском Гудермесе на базе Российского университета спецназа, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«В программе подготовки космонавтов много общего с тем, что требуется для подготовки людей в спецназе. Было бы непозволительной роскошью создавать новые структуры, когда здесь продолжается развертывание такой прекрасной базы. Мы можем со следующего года начинать специальную парашютную подготовку»,
— передает слова Власова РИА «Новости».
Он пояснил, что сейчас ЦПК вынужден дробить виды подготовки космонавтов на разные учреждения, и мероприятия проходят в различных местах.
«Здесь мы можем значительную часть (подготовки) интегрировать в одном месте»,
— сказал Власов.
В программе в Гудермесе будут альпинистская, воздушно-десантная подготовка, а также курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи.
По словам Власова, в Чечне можно проводить и один из видов подготовки выживания после приземления в незапланированном районе. В данном случае речь идет о горном ландшафте. Власов отметил, что космонавтов «бросали в болотистую местность, где они должны три дня продержаться, так же и на море». Он указал, что «физической подготовке космонавтов уделяется большое внимание».
Во вторник в Чечне находится делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина во главе с начальником Павлом Власовым. Делегация уже посетила Российский университет спецназа в Гудермесе, встретилась с Кадыровым. Из резиденции в Грозном делегаты и глава Чечни вышли на прямую связь с экипажем МКС.
В начале июня были названы новые критерии отбора российских космонавтов.
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Наука и техника , Рамзан Кадыров , Павел Власов , Центр подготовки космонавтов , РИА Новости , Гудермес , Чеченская Республика
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