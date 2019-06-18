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Астрономы рассказали о загадочных лунных вспышках 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Астроном из Германии разработал специальный телескоп, который и будет анализировать источники света на спутнике Земли.
Немецкий астроном Хэйкан Каял из университета Вюрцбурга в Баварии приблизился, по его собственным словам, к разгадке таинственных вспышек света на Луне. На ученого ссылается телеканал Fox News. До него никому еще не удавалось объяснить причину загадочного свечения на единственном спутнике Земли.
Каял рассказал, что он использовал специальный телескоп, который находится в Испании. Сложная система зеркал пока находится в процессе разработки, однако ученый уверен, что такое нововведение поможет ему раскрыть загадку таинственного лунного свечения. Все результаты в режиме реального времени будут передаваться на несколько компьютеров, которые будут обрабатывать информацию.
Отмечается, что в его сферу интересов попали пока только короткие вспышки, в то время как издание Popular Science утверждает, что некоторые такие «зарева» могут длиться до нескольких часов.
Впервые такое явление зафиксировали российские астрономы еще в 1958 году. Ученые тогда отметили, что вспышки случаются намного чаще, чем мы можем видеть невооруженным глазом.
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Наука и техника , Наука , Fox News , Бавария , Вюрцбург , Германия
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