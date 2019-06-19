НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»

Американская сторона приостановила изготовление матричных приемников для перспективного российского орбитального телескопа «Спектр-М» («Миллиметрон»), сообщил РИА Новости руководитель Астрокосмического центра Физического института Российской академии наук (ФИ РАН или ФИАН) академик РАН Николай Кардашев

Ученый отметил сокращающее финансирование проекта, связанное с «какой-то плохой организацией» «Роскосмоса» , которой раньше «не было никогда».

«Это очень больно воздействует на наших зарубежных коллег, которые хотят участвовать. США начали делать приборы для "Миллиметрона"… А потом сказали, что руководство НАСА нам дало указание приостановить изготовление приборов, потому что что же мы будем тратить свои деньги, когда неизвестно когда будет запускаться», — сказал Кардашев.

Руководитель Астрокосмического центра ФИАН добавил, что по этой же причине Италия, Франция, Нидерланды и Китай также заморозили свои работы по «Спектр-М». « [Они] фактически приостановили [свое участие]. Итальянцы делали прибор. Он даже испытания проходил на аэростате», — отметил академик.

В январе сообщалось, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба не являются полноценно функционирующими. В том же месяце стало известно, что «Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.

В сентябре 2018 года космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле того же года РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры хотели бы исключить Россию из международного проекта окололунной станции Gateway по причине задержек со стороны «Роскосмоса» в технологических циклах изготовления космической техники.

Тогда же в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019 году. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.