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На Марсе зафиксировали новый кратер 

Мир24 + ещё 7 1 час назад
Фото: NASA / Автор не известен
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала новообразованный кратер. Как сообщает издание Space.com, ученые считают, что кратер появился в период с 2016 по 2019 год.
Mars Reconnaissance Orbiter летает вокруг Красной планеты уже 13 лет. При облете Марса над экватором в сентябре 2016 года кратера еще не было, однако последние фотографии, сделанные в апреле этого года, отчетливо показали ударную зону от метеорита.
Ширина кратера порядка 16 метров. По словам сотрудницы Университета Аризоны Вероники Брей, которая курирует миссию MRO, это самый большой кратер из новообразованных среди тех, что она видела. Она считает, что ширина метеорита равнялась примерно полутора метрам.
Отмечается, что метеорит, вероятно, состоял из твердой породы, поскольку другие объекты обычно разделяются в атмосфере Марса. На полученных снимках также видны зоны с синими и голубоватыми оттенками, что может свидетельствовать о ледяном покрове планеты.
Ранее ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) выяснили, как в верхних слоях атмосферы Марса образуются облака.
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Наука и техника , Наука
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