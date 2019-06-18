На Марсе обнаружен свежий след от мощного взрыва

Сотрудники Университета Аризоны ( США ) при изучении снимков, сделанных орбитальным разведчиком Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), обнаружили на поверхности Марса недавно появившийся кратер.

Как сообщает Space.com, точно датировать кратер пока не удалось. Ученые считают, что он появился на Марсе между сентябрем 2016 года и февралем 2019 года.

Кратер образовался в результате удара небольшого небесного тела, которое врезалось в поверхность Красной планеты. Взрывом был вырван почвенный материал, в результате чего образовался кратер диаметром 15-16 метров.

Ученые подсчитали, что диаметр метеорита составлял около 1,5 метра. Если бы он вошел в более плотную атмосферу Земли, то вряд ли долетел бы до ее поверхности.

След от удара по марсианской почве хорошо виден на снимке, сделанном при помощи камеры высокого разрешения HiRISE. Новый кратер выглядит как темное пятно на ландшафте.

Исследователи отмечают, что он не похож на другие кратеры, оставленные ударами небольших метеоритов. То есть на Марсе произошло какое-то очень редкое событие — по крайней мере, за 13 лет наблюдений MRO ничего подобного ученые не находили.

Возможно, небесное тело было сформировано из какой-то более плотной породы, что позволило ему добраться до поверхности и оставить довольно крупный след.