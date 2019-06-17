Россия прокомментировала кибератаки США

Ранее The New York Times сообщила о попытках спецслужб Соединенных Штатов атаковать энергосистемы России, внедрив вредоносное программное обеспечение, и учащении этих попыток в последнее время.

В Минэнерго РИА Новости рассказали, что уровень защиты российских электросетей высок, а местные энергокомпании обеспечивают защиту своих информсистем самостоятельно и не сообщали, что были атакованы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал публикацию The New York Times неправдивой, а ее авторов — врагами народа.