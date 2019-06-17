Энергетические компании России не сообщали властям о кибератаках со стороны США, рассказали РИА Новости в Министерстве энергетики РФ.
Ранее The New York Times сообщила о попытках спецслужб Соединенных Штатов атаковать энергосистемы России, внедрив вредоносное программное обеспечение, и учащении этих попыток в последнее время.
В Минэнерго РИА Новости рассказали, что уровень защиты российских электросетей высок, а местные энергокомпании обеспечивают защиту своих информсистем самостоятельно и не сообщали, что были атакованы.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал публикацию The New York Times неправдивой, а ее авторов — врагами народа.
Тем временем американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что целью публикации The New York Times могла быть попытка снизить политический рейтинг Трампа. Кроме того, он не исключил связь публикации со встречей Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, которая может состояться на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии.