Россия отреагировала на американские кибератаки

Информация об атаках на российские энергетические объекты от компаний в Минэнерго не поступала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Как отметили в Минэнерго, российские компании сами обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от внешних атак. В то же время защитой государственных информационных ресурсов занимаются компетентные органы.

Большинство важнейших субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты, пояснили в ведомстве. Там заверили, что у электросетей России высокий уровень защиты. Для ликвидации рисков кибератак извне проводится планомерная работа по применению российских технологий и оборудования.