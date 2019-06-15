На Земле нашли новый гигантский кратер от астероида

Scientists believe they have discovered the site of the biggest meteorite impact ever to hit the UK ☄️ Evidence for the 1.2 billion-year-old meteorite strike, was first discovered in 2008 near Ullapool by @UniofOxford and @aberdeenuni scientists: https://t.co/9hcjJxXgxh pic.twitter.com/lwCmaoewdQ— Oxford University (@UniofOxford) 10 июня 2019 г. Специалисты из Оксфордского и Абердинского университетов нашли на планете Земля новый гигантский кратер от астероида. Он находится на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами.

Именно здесь ученые по кристаллам кварца в красноватом скальном слое толщиной 15 метров из песчаника, датированном мезопротерозоем (это один миллиард лет назад), нашли следы столкновения небесного тела с планетой людей. Это геологическое образование находится в окрестностях деревни Стоер в Шотландии.

Тут был выявлен высокий уровень платины и палладия, а это весьма характерно для метеоритов. Местоположение кратера также удалось найти по географическому распределению пыли и камней, которые были выброшены от удара. Также помогло исследования осей кристаллов расплавленных пород, сформировавшихся при столкновении.

По некоторым расчетам, катаклизм произошел примерно 1,2 миллиарда лет назад. Астероид летел со скоростью 60 тысяч километров в час. В результате столкновения с Землей образовался кратер шириной 20 километров. Сейчас след от падения небесного камня находится на глубине 200 метров и скрыт морскими отложениями.

Ранее сообщалось, что в вулкане Эфиопии ученые нашли «марсианские» микробы.