Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Земле нашли новый гигантский кратер от астероида 

Мир24 1 час назад
Фото: NASA
Специалисты из Оксфордского и Абердинского университетов нашли на планете Земля новый гигантский кратер от астероида. Он находится на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами.
Именно здесь ученые по кристаллам кварца в красноватом скальном слое толщиной 15 метров из песчаника, датированном мезопротерозоем (это один миллиард лет назад), нашли следы столкновения небесного тела с планетой людей. Это геологическое образование находится в окрестностях деревни Стоер в Шотландии.
Тут был выявлен высокий уровень платины и палладия, а это весьма характерно для метеоритов. Местоположение кратера также удалось найти по географическому распределению пыли и камней, которые были выброшены от удара. Также помогло исследования осей кристаллов расплавленных пород, сформировавшихся при столкновении.
По некоторым расчетам, катаклизм произошел примерно 1,2 миллиарда лет назад. Астероид летел со скоростью 60 тысяч километров в час. В результате столкновения с Землей образовался кратер шириной 20 километров. Сейчас след от падения небесного камня находится на глубине 200 метров и скрыт морскими отложениями.
Ранее сообщалось, что в вулкане Эфиопии ученые нашли «марсианские» микробы.
Мир24: последние новости
Нейросеть научилась определять Photoshop на портретах На МКС сломался прибор для поиска антиматерии Экспериментальный самолет Stratolaunch выставили на продажу за $400 млн
Комментарии
Наука и техника , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США захотели погрузить Россию во тьму266
Украину принудят к миру в Донбассе60
Решена судьба захотевших уехать в Канаду кузбассцев81
Маск ответил на запуск картонного Рогозина16
Трамп предупредил о «невиданном крахе»128
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение