Нейросеть научилась определять Photoshop на портретах

Компания Adobe научила нейросеть определять, использовался ли Photoshop на портретах. Так фирма совместно с университетом Беркли собираются бороться с фейковыми фотографиями, сообщается на сайте Theblog.adobe.com.

Алгоритм разработан таким образом, что нейросеть не только определяет подкорректированные на фото места, но и также подсказывает, как удалить эффекты с изображения. Она действует с помощью инструмента Liquify, который используется в Photoshop для редактирования формы лица и смены эмоций.

В Adobe говорят, что не будут делать из разработки коммерческий продукт. Проведенный эксперимент — попытка лишь научиться распознавать манипуляции с фото, видео, аудио и документами. Ее сверхзадача в том, чтобы помочь специалистам бороться с фейковым контентом. Алгоритм умеет распознавать подделку в 99% случаев, в то время как люди узнают только 53% ложных изображений.

В компании рассказали, что они думали о создании специальной кнопки «Отменить», которая бы отключала все эффекты. По мнению разработчиков, это важно, так как становится все сложнее доверять цифровой информации.

Отмечается, что это первый такой алгоритм в мире. Adobe также думает создать нейросеть для распознавания изменения тона кожи.