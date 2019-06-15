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Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Основатель компании SpaceX и Tesla ответил в твиттере томским ученым и пригрозил им возможным вызовом на рэп-баттл.
Ранее сообщалось о запуске в космос картонной фигуры руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в игрушечном автомобиле "Жигули" седьмой модели. Девятикилограммовую скульптурную композицию запустил в космос автоматический стратостат. Первая ступень поднялась до стратосферы, после чего "Дмитрий Рогозин" отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень почти 16 часов дрейфовала на высоте 18—20 километров.
Позднее научный паблик Futurism написал об этом и снабдил новость подписью о том, что российские ученые сделали это для того, чтобы поиздеваться над Маском. Репостнув новость, основатель SpaceX написал, чтобы его не провоцировали на вызов инициаторов этого "челленджа" на рэп-баттл.
Накануне руководитель Роскосмоса заявил, что приглашать Маска в Россию пока не планируется. Однако если Маск все же выберется в Россию, он с удовольствием на него посмотрит, добавил Рогозин.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , SpaceX
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