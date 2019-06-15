Маск отреагировал на видео с Рогозиным на Жигулях в космосе

Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск отреагировал на видео с картонной фигурой главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на Жигулях в космосе.

Паблик Futurism опубликовал в Twitter информацию о запуске картонной фигурки Рогозина в космос.

«Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос», — говорится в сообщении.

В комментариях Илон Маск попросил не вынуждать его вызывать авторов видео на рэп-баттл.

«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле», — ответил Маск.

Ранее в соцсетях появилось видео, как томские молодые ученые запустили девятикилограммовую фигурку Рогозина на игрушечных Жигулях в космос. По словам авторов проекта, таких длительных полетов стратостатов в России и странах СНГ не было с 2013 года.