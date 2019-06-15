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Маск отреагировал на видео с Рогозиным на Жигулях в космосе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Фото: Reuters
Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск отреагировал на видео с картонной фигурой главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на Жигулях в космосе.
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу на Жигулях
Паблик Futurism опубликовал в Twitter информацию о запуске картонной фигурки Рогозина в космос.
«Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос», — говорится в сообщении.
В комментариях Илон Маск попросил не вынуждать его вызывать авторов видео на рэп-баттл.
«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле», — ответил Маск.
Ранее в соцсетях появилось видео, как томские молодые ученые запустили девятикилограммовую фигурку Рогозина на игрушечных Жигулях в космос. По словам авторов проекта, таких длительных полетов стратостатов в России и странах СНГ не было с 2013 года.
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