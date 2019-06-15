«Хаббл» наблюдает крохотную галактику с большим «сердцем»

На фоне ярких звезд, лежащих на переднем плане, на этом снимке расположилась галактика ESO 495-21 — крохотная галактика с большим «сердцем». Размер галактики ESO 495-21 может составлять не более 3000 световых лет, однако это не мешает ей яростно формировать большое количество звезд. Также в этой галактике может располагаться сверхмассивная черная дыра; это обстоятельство является весьма необычным для галактики такого небольшого размера и может дать интригующие ключи к пониманию процессов формирования и эволюции галактик.

Расположенная на расстоянии примерно 30 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Компас, галактика ESO 495-21 представляет собой карликовую галактику со вспышкой звездообразования — это означает, что она имеет небольшой размер, однако разражается яркими вспышками, связанными со стремительным образованием новых звезд. В галактиках со вспышкой звездообразования новые звезды формируются с исключительно высокой скоростью, подчас в 1000 раз превосходящей скорость формирования звезд в галактике Млечный путь.

Ученые неоднократно наблюдали вспышки звездообразовательной активности в галактике ESO 495-21 при помощи космического телескопа НАСА /ЕКА Hubble («Хаббл»). В частности, этот космический телескоп помог изучить множественные сверхскопления звезд этой галактики, области очень высокой плотности возрастом всего лишь в несколько миллионов лет, содержащие массивные звезды и оказывающие большое влияние на эволюцию родительской галактики в целом.

Кроме того, вероятно, в центре галактики ESO 495-21 лежит гигантская черная дыра массой порядка одного миллиона масс Солнц. Черная дыра такой огромной массы выглядит поистине гротескно в центре такой крохотной галактики, как ESO 495-21. Для сравнения, масса сверхмассивной черной дыры Млечного пути составляет порядка 4 миллионов масс Солнца, однако при этом диаметр Млечного пути почти в 30 раз превосходит диаметр галактики ESO 495-21, не говоря уже об объеме. Факт обнаружения этой гигантской черной дыры может свидетельствовать в пользу гипотезы о том, что первыми во Вселенной появились не галактики, а черные дыры, вокруг которых галактики стали формироваться уже впоследствии, пояснили представители информационного центра ЕКА/Hubble.