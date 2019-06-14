«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс 

Ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
#СпектрРГ: ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81.
🚀 Пуск запланирован в 15:17 мск 21 июня
(Архивное фото) pic.twitter.com/39XEsvFkxE— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июня 2019 г.
Об этом «Роскосмос» сообщил на свой странице в Twitter.
«Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81», — указывается в заявлении.
Уточняется, что запуск «Спектра-РГ» намечен на 21 июня в 15:17 мск.