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«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракета-носитель «Протон-М» с новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Об этом «Роскосмос» сообщил на свой странице в Twitter.
«Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81», — указывается в заявлении.
Уточняется, что запуск «Спектра-РГ» намечен на 21 июня в 15:17 мск.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , Байконур
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