«Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс 

#СпектрРГ: ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81.



🚀 Пуск запланирован в 15:17 мск 21 июня



(Архивное фото) pic.twitter.com/39XEsvFkxE— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июня 2019 г.