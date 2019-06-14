Сигнал для Twitter и Facebook: Россия увеличивает штрафы

Государственную думу был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, хранящих личные данные россиян за рубежом. Если сейчас денежные санкции для юридических лиц составляют несколько тысяч рублей, то в случае принятия проекта наивысший штраф составит 18 млн рублей.

Сообщается, что невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет караться штрафом для физических лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн руб.

Если же правонарушение будет совершено повторно, то штраф соразмерно увеличится — для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб., а для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн руб., что и является максимальным штрафом для этого закона.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров проанонсировал данный законопроект в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду», — поделился Жаров.

Также он рассказал РБК о том, что важность вышеобозначенного законопроекта довольна высока, так как нынешнее законодательство предусматривает всего два варианта развития событий — либо компания следует закону, либо сразу блокируется на территории России.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», — заявил Жаров.

Руководитель надзорного органа отметил необходимость наличия у Роскомнадзора инструмента, который позволит повлиять на руководство компании, прежде чем ограничивать ее деятельность в стране.

«Мне этот механизм [штрафов] нравится, он элегантный. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших законах, где предусмотрена блокировка, до блокировки появится вот эти самые штрафы», — рассказал глава Роскомнадзора РИА «Новости».

В апреле текущего года в отношении Facebook и Twitter, являющиеся одними из самых «известных» нарушителей закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, было начато административное производство.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе надзорного органа.

После этого стало известно, что Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тыс. руб.

Вскоре после этого Жаров выразил надежду на то, что Twitter и Facebook в России блокировать не придется.

Как отмечается, у компаний есть девять месяцев для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с российским законом о локализации баз с личными данными россиян.

«Давайте есть слона по частям: суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время», — сказал Жаров.

Он также выразил надежду на то, что в компаниях «разум возобладает» и они выполнят требования законодательства.

Как рассказал «Газете.Ru» юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, на текущий момент максимальным наказанием для Facebook и Twitter за несоблюдение закона является штраф за непредоставление запрошенных сведений (ст.19.7 КоАП — до 5 тыс. руб.). В связи с внесением в Госдуму нового законопроекта об увеличении штрафа ситуация для американских компаний может измениться.