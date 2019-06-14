Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Фрагмент рельефа Марса на равнине Эллада напоминает носовую часть ракеты с неравномерным вырезом в нижней части. Как сообщается, такие очертания поверхность планеты приобрела из-за взаимодействия лавы, ветра и дюн, передает РИА «Новости». со ссылкой на CNN.
Star Trek — культовая американская медиафраншиза, включающая в себя несколько сериалов и полнометражных фильмов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств Появились сведения о намерении Huawei заменить Android на российскую систему «Рогозина на жигулях» запустили в космос
Наука и техника , NASA , CNN , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЛНР: Военный ВСУ расстрелял сослуживцев50
США напуганы отношением Европы к РФ177
Сын Алибасова сделал новое заявление об отце29
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев112
Отпуск по уходу за ребенком изменят в РФ7
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
06:14
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»
Армия Статьи
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
00:07
Богомолов приехал к Собчак на самокате
Шоу-бизнес
01:21
Россия предложила Украине помириться
В мире Политика
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение