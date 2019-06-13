Сроки окончания строительства космодрома «Восточный» оказались под угрозой срыва

Строительство космодрома «Восточный» могут не завершить к запланированному сроку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Еще одна тема — строительство космодрома «Восточный». Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени», — заявил Медведев.

По его словам, он планирует заслушать доклады о строительстве от «Роскосмоса» и федеральных структур, чтобы решить возникшие проблемы со сроками. Кроме того, он рассказал о невыполнении госконтрактов по пилотируемым полетам.

«К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею ввиду российский сегмент», — сказал Медведев.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил том, что вторая очередь космодрома «Восточный» будет построена не позднее 2023 года, хотя изначально назывался 2021 год.

На данный момент на космодроме «Восточный», который находится на Дальнем Востоке в Амурской области, ведется строительство второго стартового комплекса. Первый носитель тяжелого класса «Ангара» на околоземную орбиту с «Восточного» планировалось отправить к 2023 году.