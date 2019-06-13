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Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости Украина
Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии проведут на орбитальной станции Китая. Такое решение приняли ООН и Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
Институт астрономии РАН (ИНАСАН) и Индийский институт астрофизики запланировали эксперимент SING по спектроскопическому исследованию газов туманностей во Вселенной.
Российская сторона отвечает за разработку научного прибора и поставку дифракционной решетки, индийская — за оптические элементы прибора и его интеграцию. Также Индия отвечает за финансирование эксперимента. Доставить прибор на станцию должна китайская сторона.
Китайскую модульную космическую станцию планируется собрать на орбите в начале 2020-х годов. Запуск базового модуля «Тяньхэ» запланирован в 2020 году. Лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь» присоединятся к 2023 году, на каждом из которых будут работать экипажи из трех космонавтов, сообщила «Парламентская газета».
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Наука и техника , Наука , Технологии , ООН , РАН , РИА Новости , Парламентская газета , Китай
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