Популярный VPN-сервис прекратит работу в России из-за ограничений Роскомнадзора

VPN-сервис от Avast прекратит работу на территории России . Об этом сообщается в рассылке компании, на официальном сайте данный продукт недоступен.

По словам сотрудников сервиса, Роскомнадзор потребовал, чтобы VPN-провайдеры ограничили доступ к сайтам из черного списка.

«Мы понимаем, что, уступив требованиям Роскомнадзора, нарушим собственные принципы и не принесем никакой выгоды пользователям», — пояснили они.

Отказавшись исполнять требования надзорного ведомства, компания не продлит подписки на Avast SecureLine VPN. Сообщается, что те пользователи, которые уже оформили ее, могут продолжить использование сервиса до конца срока действия.

Помимо этого, компания предупредила, что юзеры больше не смогут подключаться к серверам, расположенным на территории России.

Согласно инициативе Роскомнадзора, VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из «черного списка», чтобы пользователи не могли зайти на эти страницы.