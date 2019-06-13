Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую ОС Astra Linux поставят на смартфоны 

Ридус + ещё 8 1 час назад
Фото: Ридус
Первые устройства на базе отечественной ОС Astra Linux появятся на рынке к осени этого года — об этом изданию «Коммерсант» сообщил представитель Mobile Inform Group. Ожидается, что операционная система станет основой смартфонов и планшетов, предназначенных для госслужащих.
Также стали известны характеристики устройств под управлением Linux Astra. Смартфон MIG C55AL с диагональю 5,5 дюймов и два планшета MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно. Все модели оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения, при этом стоить они будут как «хорошие телефоны на Android».
В Mobile Inform Group заявляют, что устройства предназначены для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Время автономной работы составит 10−12 часов при температуре от -20°С до +60°С и 4−5 часов при температуре до -30°С, отмечают в компании.
ОС Astra Linux сертифицирована Минобороны, ФСТЭК и ФСБ. Заказчикамами устройств станут госкорпорации, правительственные и силовые ведомства. По словам разработчиков, система обеспечивает обработку информации до степени секретности «особой важности» и позволит создавать мобильные решения без санкционных рисков.
Ридус: последние новости
СМИ: смартфоны Huawei могут получить российскую ОС «Аврора» Под огромным кратером на Луне найдена странная аномалия Фигурка Дмитрия Рогозина совершила полет в стратосферу в «жигулях»
Комментарии1
Наука и техника , Гаджеты , ФСБ , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всех под арест? Что угрожает россиянам149
Установлена личность «воскресшего» Цапка24
Россия нанесла удар в Сирии243
Произошло второе ЧП с детьми на батуте2
Путин уволил генералов из-за дела Голунова257
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение