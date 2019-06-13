Российскую ОС Astra Linux поставят на смартфоны

Первые устройства на базе отечественной ОС Astra Linux появятся на рынке к осени этого года — об этом изданию «Коммерсант» сообщил представитель Mobile Inform Group. Ожидается, что операционная система станет основой смартфонов и планшетов, предназначенных для госслужащих.

Также стали известны характеристики устройств под управлением Linux Astra. Смартфон MIG C55AL с диагональю 5,5 дюймов и два планшета MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно. Все модели оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения, при этом стоить они будут как «хорошие телефоны на Android».

В Mobile Inform Group заявляют, что устройства предназначены для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Время автономной работы составит 10−12 часов при температуре от -20°С до +60°С и 4−5 часов при температуре до -30°С, отмечают в компании.