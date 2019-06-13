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Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
DDoS-атака на Telegram, которая в среду привела к перебоям в работе сервиса, велась преимущественно из Китая, написал в соцсетях основатель мессенджера Павел Дуров.
В среду Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру. Согласно данным с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пользователи жаловались на проблемы с соединением и обменом сообщениями.
"IP-адреса в основном были из Китая", — написал Дуров в соцсетях. Он указал, что традиционно самые крупные DDoS-атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге. "Этот случай не стал исключением", — добавил основатель мессенджера.
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
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Наука и техника , Интернет , Павел Дуров , Китай
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