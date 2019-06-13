Google рассекретила дизайн Pixel 4

Вокруг будущего смартфона Pixel 4 уже витает флёр слухов, утечек и домыслов. И дабы перехватить инициативу, в компании Google опубликовали официальное изображение новинки. Как отмечается, главным внешним нововведением станет новая форма камеры. Новый модуль содержит два объектива, вспышку и ещё два сенсора.

Также на задней панели нет сканера отпечатка. Либо он «переехал» в кнопку включения, либо в экран. В остальном новинка, похоже, не будет существенно отличаться от предыдущих моделей. Старшая версия получит экран без «чёлки». Вместо не’ буде использована традиционная рамка.

Также новинке приписывают систему распознавания лиц наподобие Face ID и технологию управления Project Soli. Это бесконтактная технология на основе небольшого радара, который отслеживает движения пальцев в пространстве перед устройством. Эту технологию разрабатывают в Google с 2015 года.

Предполагается, что новинки появятся в конце лета или начале осени, одновременно с Android Q.