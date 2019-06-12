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Индийская лунная миссия «Чандраян-2» стартует утром 15 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Public domain
Индийская автоматическая лунная экспедиция стартует к спутнику Земли рано утром 15 июля. Об этом сообщил в среду глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.
"Миссия "Чандраян-2" стартует 15 июля в 02:51 утра (00:21 мск)", — цитирует интернет-издание Quint слова доктора Сивана.
Он отметил, что полет аппарата к спутнику Земли займет несколько недель, после чего он совершит посадку в районе Южного полюса Луны.
Старт экспедиции не раз переновился, изначально ожидалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом на январь 2019 года, а позднее на апрель и май 2019 года. Причины переноса экспедиции официально пока не сообщаются.
Аппарат "Чандраян-2" должен продолжить индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то аппарат "Чандраян-2" — гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого индийского лунохода, который должен проработать на лунной поверхности не менее одного лунного дня (14 земных суток).
До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку аппаратов на поверхность Луны.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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