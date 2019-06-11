ДНК винограда проследили до его средневекового предка 

Учёные проследили происхождение современных сортов винограда на 900 лет назад, вычислив их средневекового предка.
С помощью генетической базы данных современных сортов винограда исследователи смогли протестировать и сравнить 28 окаменелых семян, найденных на французских археологических участках железного века, римской эпохи и средневековья. Используя методы анализа ДНК, которые применяются для отслеживания человеческой генеалогии, группа специалистов из Великобритании, Дании, Франции, Испании и Германии установила генетические связи между окаменелыми семенами сортов винограда, которые выращивают для виноделия до сих пор. Давно подозревалось, что некоторые современные сорта винограда (например, пино-нуар) обладают точным генетическим соответствием с растениями, выращиваемыми 2000 лет назад или более. Однако до сих пор не было никакого способа доказать непрерывность генетической линии растений.
В древних образцах семян винограда эксперты обнаружили 18 различных генетических сигнатур, включая один набор генетически идентичных 2000-летних семян из двух римских археологических участков, разделённых более чем 600 километрами. Эти генетические связи помогают проследить опыт виноделов на протяжении всей истории и выяснить, например, что в древности использовались технологии, применяемые в виноделии и сегодня (такие как бесполое размножение винограда с помощью черенков растений). По словам исследователей, теперь у них есть возможность использовать генетику, чтобы точно знать, что римляне выращивали на своих виноградниках.