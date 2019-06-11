ДНК винограда проследили до его средневекового предка

Учёные проследили происхождение современных сортов винограда на 900 лет назад, вычислив их средневекового предка.

Дании, Франции, Испании и С помощью генетической базы данных современных сортов винограда исследователи смогли протестировать и сравнить 28 окаменелых семян, найденных на французских археологических участках железного века, римской эпохи и средневековья. Используя методы анализа ДНК, которые применяются для отслеживания человеческой генеалогии, группа специалистов из Великобритании Германии установила генетические связи между окаменелыми семенами сортов винограда, которые выращивают для виноделия до сих пор. Давно подозревалось, что некоторые современные сорта винограда (например, пино-нуар) обладают точным генетическим соответствием с растениями, выращиваемыми 2000 лет назад или более. Однако до сих пор не было никакого способа доказать непрерывность генетической линии растений.

В древних образцах семян винограда эксперты обнаружили 18 различных генетических сигнатур, включая один набор генетически идентичных 2000-летних семян из двух римских археологических участков, разделённых более чем 600 километрами. Эти генетические связи помогают проследить опыт виноделов на протяжении всей истории и выяснить, например, что в древности использовались технологии, применяемые в виноделии и сегодня (такие как бесполое размножение винограда с помощью черенков растений). По словам исследователей, теперь у них есть возможность использовать генетику, чтобы точно знать, что римляне выращивали на своих виноградниках.