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Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку 

ТАСС 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Японская компания Fujifilm вновь начнет производить черно-белую фотопленку из-за многочисленных просьб любителей фотографии. Об этом говорится в заявлении корпорации.
Выпуск этой продукции был прекращен в прошлом году, и последние партии со складов поступили в магазины в октябре. Fujifilm тогда мотивировала свое решение отсутствием спроса, поскольку пленочные камеры перестали быть популярными, и все стали отдавать предпочтение цифровой технике.
Однако за прошедшее с осени время в компанию поступило огромное количество обращений с просьбами вернуть черно-белую пленку на рынок. Среди них, как оказалось, были и те, кто пользовались для фотосъемки только смартфонами. Им нравятся черно-белые фильтры в приложениях и они хотят попробовать поснимать на настоящую камеру.
Fujifilm заявила, что к осени пленка поступит в магазины. Это будет немного модифицированный продукт. В компании обещают более высокую резкость и качество фотографий.
Fujifilm была основана в 1934 году. В 1936 году она первой в Японии стала выпускать фотопленку, а со временем расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции, став одной из ведущих в мире в этом сегменте рынка. Сейчас корпорация производит также медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров.
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