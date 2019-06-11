Испытан первый российский «умный» накопитель

Новосибирские инженеры из компании «Системы накопления энергии» вместе с учёными НГТУ НЭТИ завершили испытания головного образца первого отечественного «умного» накопителя энергии большой мощности.

Инженеры компании «Системы накопления энергии» и учёные из Новосибирского государственного технического университета завершили испытания первого российского накопителя высокой мощности. Система накопления энергии имеет мощность 1,2 МВт и энергоёмкость 400 киловатт-часов, а по габаритам напоминает транспортный 40-футовый контейнер, что делает её весьма мобильной.

Задача накопителя — обеспечивать количество и качество электроэнергии в системе электроснабжения нефтегазового месторождения. Сейчас основной потребитель накопителей — изолированные энергосистемы с применением возобновляемых источников энергии, а также энергосистемы, имеющие резкопеременный график нагрузки. В качестве испытательного стенда была использована газопоршневая электростанция Новосибирского промышленно-логистического парка, в составе которого есть оборудование, схожее по своим характеристикам с оборудованием нефтегазовых месторождений.

Чтобы обеспечивать электричеством нефтегазовое месторождение в обычном режиме, нужно некоторое количество газопоршневых генераторов. Когда начинается процесс бурения скважины, потребление энергии начинает резко изменяться, происходят так называемые набросы и сбросы мощности. Генераторы не справляются с изменяющейся мощностью и происходит аварийное отключение. Поэтому сейчас на подобных объектах держат так называемый «горячий резерв», то есть некоторое количество генераторов работают вхолостую.

С новым накопителем эти резервные генераторы больше не нужны, поэтому можно добиться существенной экономии. Система определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления. Фактически это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки. Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ НЭТИ заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период её избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Накопители большой мощности пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире.

Предполагается, что российская разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов. Накопителям под силу решить целый ряд важных проблем в энергетике: улучшить качество электрической энергии, снизить износ электрических сетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель — обеспечение дополнительной электроэнергии во время пикового потребления.