В вечной мерзлоте найдена отлично сохранившаяся голова древнего хищника

В Сибири была найдена огромная голова волка, в течение 40 000 лет превосходно сохранившаяся в вечной мерзлоте еще со времени последнего ледникового периода.

Гигантская голова, обнаруженная местным жителем в 2018 году на берегу реки Тирехтях в Республике Саха (Якутия) , изрядно удивила ученых. Мало того, что один из редчайших образцов, на котором сохранились еще мягкие ткани, так еще и длина головы составляет в длину 40 сантиметров, что делает ее непохожей на всех известных науке представителей вымершей фауны.

В интервью The Siberian Times палеонтолог Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха отметил, что это «уникальное открытие первых в истории останков взрослого плейстоценового волка, тканями которого удалось сохраниться». Ученые собираются сравнить его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и полностью реконструировать его внешний вид.

Вечная мерзлота — это отличный способ законсервировать тело в естественных условиях. Поэтому мех, клыки, кожные покровы и даже ткани головного мозга за несколько десятков тысяч лет сохранились в достаточно неплохом состоянии, а потому представляют для исследователей особую ценность. Некоторые участки и вовсе кажутся неповрежденными — большая удача, ведь именно благодаря этому можно будет провести наиболее точный ДНК-анализ. Чтобы проникнуть в череп, не повредив ткани, придется прибегнуть к помощи компьютерной томографии.