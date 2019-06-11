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В вечной мерзлоте найдена отлично сохранившаяся голова древнего хищника 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В Сибири была найдена огромная голова волка, в течение 40 000 лет превосходно сохранившаяся в вечной мерзлоте еще со времени последнего ледникового периода.
Гигантская голова, обнаруженная местным жителем в 2018 году на берегу реки Тирехтях в Республике Саха (Якутия) , изрядно удивила ученых. Мало того, что один из редчайших образцов, на котором сохранились еще мягкие ткани, так еще и длина головы составляет в длину 40 сантиметров, что делает ее непохожей на всех известных науке представителей вымершей фауны.
В интервью The Siberian Times палеонтолог Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха отметил, что это «уникальное открытие первых в истории останков взрослого плейстоценового волка, тканями которого удалось сохраниться». Ученые собираются сравнить его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и полностью реконструировать его внешний вид.
Вечная мерзлота — это отличный способ законсервировать тело в естественных условиях. Поэтому мех, клыки, кожные покровы и даже ткани головного мозга за несколько десятков тысяч лет сохранились в достаточно неплохом состоянии, а потому представляют для исследователей особую ценность. Некоторые участки и вовсе кажутся неповрежденными — большая удача, ведь именно благодаря этому можно будет провести наиболее точный ДНК-анализ. Чтобы проникнуть в череп, не повредив ткани, придется прибегнуть к помощи компьютерной томографии.
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Наука и техника , Наука , РАН , Республика Саха (Якутия)
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